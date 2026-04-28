Corning recule après des prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** Le titre du fabricant de verre spécialisé Corning GLW.N recule d'environ 12 % à 148,01 $ en pré-ouverture

** GLW, l'un des principaux fournisseurs d'Apple AAPL.O , prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires de base d'environ 4,6 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 4,63 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de base du premier trimestre s'élève à 4,35 milliards de dollars, contre une estimation de 4,26 milliards, tandis que le BPA ajusté, à 70 cents, est supérieur à l'estimation de 69 cents

** Corning annonce avoir signé des accords à long terme avec deux hyperscalers

** L'action GLW affiche une hausse de 91,8 % depuis le début de l'année