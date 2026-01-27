 Aller au contenu principal
Corning progresse après la signature d'un accord avec Meta pour la fourniture de câbles à fibres optiques
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

27 janvier - ** Les actions du fabricant de verre spécialisé Corning GLW.N augmentent de 9 % à 103,74 $ ** Meta Platforms META.O signe un accord pour payer 6 milliards de dollars à GLW pour des fibres, des câbles et des produits de connectivité

** GLW augmentera sa capacité de production en Caroline du Nord, notamment dans l'usine de câbles de Hickory, dont META sera le principal client

** En 2025, GLW a gagné 84,3 % et Meta 12,7 %

