Corning progresse après la signature d'un accord avec Meta pour la fourniture de câbles à fibres optiques

27 janvier - ** Les actions du fabricant de verre spécialisé Corning GLW.N augmentent de 9 % à 103,74 $ ** Meta Platforms META.O signe un accord pour payer 6 milliards de dollars à GLW pour des fibres, des câbles et des produits de connectivité

** GLW augmentera sa capacité de production en Caroline du Nord, notamment dans l'usine de câbles de Hickory, dont META sera le principal client

** En 2025, GLW a gagné 84,3 % et Meta 12,7 %