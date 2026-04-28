Corning est confrontée à une faiblesse dans ses segments non optiques alors que son activité liée aux centres de données est en plein essor

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Corning GLW.N a annoncé mardi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, la faiblesse des segments non optiques continuant de peser sur l'activité malgré une forte demande pour les produits destinés aux centres de données.

L'action du fabricant de verre Gorilla Glass a chuté de plus de 5% en début de séance.

Le ralentissement des cycles de remplacement des appareils électroniques et la prudence des consommateurs face à une incertitude économique persistante ont pesé sur l'activité de Corning, compensant les gains enregistrés dans son segment des communications optiques.

Les perspectives de bénéfices sont en partie pesées par un arrêt prolongé pour maintenance de l'usine de plaquettes solaires de Corning ainsi que par des moteurs de croissance limités dans les segments non optiques, qui contribuent néanmoins de manière significative au chiffre d'affaires et au bénéfice, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin, la société table sur un chiffre d'affaires de base d'environ 4.6 milliards de dollars, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4.63 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Corning, un fournisseur clé d'Apple AAPL.O , a souffert d'un ralentissement de la demande mondiale de smartphones, qui a pesé sur les volumes de ses produits en verre de spécialité, en particulier dans les technologies d'affichage.

Le chiffre d'affaires net du segment des innovations verrières, qui comprend les matériaux d'affichage et les matériaux spécialisés, a augmenté de 1% pour atteindre 1.42 milliard de dollars au premier trimestre clos le 31 mars.

Corning continue également de bénéficier de l'augmentation des investissements dans les centres de données, qui stimule la demande pour ses produits en fibre optique.

Sa division des communications optiques, qui comprend les câbles à fibre optique, le matériel et les connecteurs, a enregistré un chiffre d'affaires net de 1.85 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1.7 milliard de dollars.

Corning a également indiqué avoir signé des accords à long terme avec deux hyperscalers. À l'instar de l'accord de 6 milliards de dollars avec Meta annoncé en janvier, ces partenariats visent à répondre aux besoins de connectivité des centres de données à haute capacité.

Le chiffre d'affaires de base de la sociétépour le premier trimestre s'est établi à 4.35 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4.26 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 70 cents par action, contre des estimations de 69 cents.