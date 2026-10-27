Corning en hausse : son chiffre d'affaires et son bénéfice trimestriels dépassent les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de Corning ( GLW.N ), fabricant de verres spéciaux, progressent de 3,2% à 131,85 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit que le chiffre d'affaires ajusté au quatrième trimestre progressera d'environ 19% en glissement annuel, pour s'établir entre 5,2 et 5,3 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,21 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société prévoit un BPA ajusté compris entre 96 cents et 1 dollar, supérieur aux estimations de 94 cents

** La société annonce une croissance de 19% en glissement annuel de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 5,08 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,02 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a progressé de 45,9%