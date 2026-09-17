CoreWeave veut lever 3 milliards de dollars pour financer son expansion dans l'IA

CoreWeave prévoit de lever 3 milliards de dollars à travers une émission de dette convertible afin de financer le développement de ses infrastructures d'intelligence artificielle. Les premiers acquéreurs pourront souscrire jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires. Une partie des fonds servira à limiter la dilution des actionnaires, tandis que le solde financera les activités du spécialiste du cloud soutenu par Nvidia. L'action recule de plus de 5% en séance ce jeudi, tout en conservant une hausse supérieure à 16% depuis le début de l'année au cours de clôture de mercredi.

Le groupe a parallèlement lancé un programme lui permettant de vendre jusqu'à 35 millions d'actions en fonction des conditions de marché. Sur la base du cours de clôture de mercredi, l'opération pourrait représenter environ 2,92 milliards de dollars. Piloté notamment par Deutsche Bank, Goldman Sachs et J.P. Morgan, ce dispositif s'inscrit dans la stratégie de CoreWeave visant à évoluer vers un profil de crédit en catégorie d'investissement ("investment grade").

Ces opérations interviennent alors que CoreWeave continue d'accroître rapidement ses capacités pour répondre à la demande en puissance de calcul liée à l'IA. Au troisième trimestre, le groupe a signé des contrats à court terme à un prix annualisé d'environ 40 millions de dollars par mégawatt, tandis que sa puissance électrique sous contrat a atteint environ 4,2 gigawatts, contre 3,7 GW fin juin. Son carnet de commandes s'élevait à 104,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, auxquels se sont ajoutés plus de 25 milliards de dollars d'engagements clients au début du troisième trimestre.