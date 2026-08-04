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CoreWeave s'implante en Indonésie et annonce l'ouverture de son premier centre de données dans la région Asie-Pacifique
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 15:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cloud computing spécialisée dans l'IA, CoreWeave CRWV.O , a annoncé mardi son expansion en Indonésie et l'ouverture de trois nouveaux sites dans le pays, marquant ainsi la première implantation de l'entreprise dans la région Asie-Pacifique.

CoreWeave a profité de l'explosion de la demande mondiale en infrastructures cloud dédiées à l'IA, les entreprises technologiques se précipitant pour s'assurer de disposer du matériel et de la capacité cloud nécessaires au développement et à l'exploitation de systèmes d'IA. L'entreprise a réalisé d'importants investissements dans son réseau de centres de données afin de répondre à cette demande.

Voici quelques détails concernant cette expansion:

* CoreWeave ajoutera au total 360 mégawatts de puissance sous contrat grâce à ces trois centres de données, et possédera et exploitera ces trois sites.

* “Partout en Asie, les entreprises, les sociétés spécialisées dans l’IA et les gouvernements ont de plus en plus besoin de capacités de calcul IA situées à proximité de leurs données et de leurs utilisateurs, en raison à la fois de charges de travail sensibles à la latence et d’exigences en matière de localisation des données. L’initiative de CoreWeave… reflète cette évolution”, a déclaré l’entreprise.

* Dans le cadre de son expansion en Indonésie, CoreWeave va également constituer et former une équipe locale chargée d’exploiter les nouvelles installations, renforçant ainsi les ambitions du pays en matière d’IA.

* Ces installations viennent s’ajouter au réseau mondial de centres de données de CoreWeave, qui en exploitait 49 à travers le monde en mars.

* En mai, CoreWeave a revu à la hausse la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026, invoquant la hausse des prix des composants dans un contexte de pénurie de puces mémoire. L’entreprise prévoit de dépenser entre 31 et 35 milliards de dollars cette année.

* L’entreprise a conclu plusieurs contrats dans le cloud d’une valeur de plusieurs milliards de dollars cette année, notamment un contrat élargi de 21 milliards de dollars avec Meta

META.O et un accord pluriannuel avec Anthropic, le créateur de Claude.

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