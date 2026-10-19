Coreweave remonte alors que Goldman relève sa recommandation à « acheter » après la vague de ventes de la semaine dernière ; les rendements obligataires s'apaisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** L'action de CoreWeave CRWV.O , soutenue par Nvidia et au cœur du recul du secteur de l'IA la semaine dernière, progresse de 5 % à 64,27 dollars

** Goldman Sachs relève la recommandation sur cette société spécialisée dans les centres de données de « neutre » à « acheter », estimant que les indicateurs pour les 12 prochains mois devraient être positifs et que la récente vague de ventes offre une opportunité d’achat

** GS estime que le chiffre d’affaires annuel récurrent de CRWV par mégawatt devrait augmenter au cours des 24 prochains mois en raison d’une offre restreinte

** Le rendement des obligations de CoreWeave à échéance 2031

US21873SAG30=TE a reculé d’environ 26 points de base à 14,53 % après avoir frôlé les 16 % la semaine dernière, selon les données de LSEG

** Goldman estime que ces rendements ne refléteraient pas le nouveau coût de financement de la société, car la majeure partie de son financement est adossée à des actifs

** La société de courtage abaisse toutefois son objectif de cours pour CRWV de 139 $ à 106 $

** D’autres titres du secteur du cloud et des semi-conducteurs ont rebondi lundi après la vague de ventes de la semaine dernière, en partie provoquée par les difficultés d’endettement de CRWV et la menace de concurrence chinoise

** Sur 45 sociétés de courtage, 32 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 11 « conserver » et 2 « vendre » ou inférieure; l’objectif de cours médian s’établit à 147,50 dollars

** À la clôture de vendredi, CRWV avait perdu un quart de sa valeur la semaine dernière et affichait une baisse de 67 % par rapport à son plus haut historique de 187 $ atteint en juin 2025