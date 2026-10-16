CoreWeave recule alors que le poids de sa dette aggrave les inquiétudes liées au développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'action de CoreWeave CRWV.O , société spécialisée dans le « neocloud », recule de 3,8 % à 67,1 dollars en pré-ouverture

** Le titre s'achemine vers sa pire semaine depuis la mi-août

** CRWV affiche une baisse de 15,1 % sur la semaine depuis la dernière clôture

** La dette de 50 milliards de dollars de la société et le coût global du déploiement de l’IA ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs, provoquant une chute du titre

** Cette chute a alimenté une vague de ventes massive sur les valeurs liées à l’IA à l’échelle mondiale, les investisseurs craignant que les revenus futurs générés par cette technologie ne parviennent pas à compenser les dépenses considérables

** D'autres entreprises du secteur du « néocloud » ont également reculé: Nebius NBIS.O et IREN IREN.O ont perdu environ 0,5 %

** Sur 45 courtiers, 31 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 12 « conserver » et deux « vendre » ou moins; le cours cible médian s’établit à 147,50 dollars

** À la clôture d’hier, CRWV affichait une baisse de 2,7 % depuis le début de l’année