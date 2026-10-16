CoreWeave recule alors que le poids de sa dette aggrave les inquiétudes liées au développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

16 octobre - ** L'action de la société de néocloud CoreWeave

CRWV.O recule de 7,3% à 64,6 dollars

** Le titre est en passe d'enregistrer sa pire semaine depuis novembre 2025

** CRWV affiche une baisse de 15,1% sur la semaine, à la clôture d'hier

** Son endettement de 50 milliards (XX milliards d'euros) de dollars et le coût global du développement de l’IA ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs, entraînant la chute du cours de l’action

** Cette chute a alimenté une déroute mondiale des valeurs liées à l’IA, les investisseurs craignant que les revenus futurs générés par cette technologie ne parviennent pas à compenser les dépenses considérables

** D'autres entreprises du secteur du « néocloud » ont également reculé: Nebius NBIS.O a perdu 5,9% et IREN IREN.O a chuté de 5,2%

** Sur 45 courtiers, 31 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 12 « conserver » et 2 « vendre » ou moins; le cours cible médian s’établit à 147,50 dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, CRWV affiche une baisse de 10% depuis le début de l'année