CoreWeave participe à la mission Genesis du ministère américain de l'Énergie, les actions augmentent
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O en hausse de 5,9 % à 71,75 $ avant le marché

** CRWV se joint à la mission Genesis du ministère de l'Énergie des États-Unis

** La mission Genesis vise à accélérer les découvertes scientifiques, à renforcer la sécurité nationale et à faire progresser l'innovation énergétique américaine grâce à l'IA et aux supercalculateurs

** CoreWeave fournira une plateforme d'IA en nuage spécialement conçue pour les charges de travail scientifiques avancées

** Plus tôt cet automne, CoreWeave a annoncé CoreWeave Federal , une unité commerciale dédiée à la fourniture de services d'IA en nuage sécurisés, conformes et hautement performants aux agences gouvernementales américaines et à la base industrielle de la défense (Defense Industrial Base Co)

** À la dernière clôture, l'action CRWV a augmenté de 69,2 % par rapport à son prix d'introduction en bourse du 28 mars

