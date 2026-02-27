CoreWeave glisse, l'augmentation des dépenses d'investissement et les risques liés au carnet de commandes éclipsant la légère amélioration du chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dépenses en capital de CoreWeave vont doubler pour atteindre 30 milliards de dollars

Les pertes nettes passent de 36 millions de dollars à 284 millions de dollars au quatrième trimestre

Le risque lié au carnet de commandes et les problèmes d'endettement sont au centre de l'attention

(Refonte pour ajouter des commentaires d'analystes et de dirigeants, ainsi que des informations générales) par Anhata Rooprai et Krystal Hu

CoreWeave CRWV.O s'attend à ce que ses dépenses d'investissement doublent cette année, a-t-il déclaré jeudi, car il dépense beaucoup pour faire évoluer sa plateforme cloud d'IA afin de gérer la puissance de calcul massive que ses clients demandent pour former et déployer des modèles d'IA avancés.

Ses actions ont chuté de plus de 8 % dans les échanges après les heures de bureau. Elles sont en baisse de 8 % depuis le début de l'année.

La société de technologie d'infrastructure cloud prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 30 et 35 milliards de dollars en 2026, contre 14,9 milliards de dollars en 2025, en raison des achats de puces d'IA de Nvidia NVDA.O , de la construction rapide de centres de données et de l'achat d'énergie pour les alimenter.

"Nous avons pris la décision d'aller de l'avant et de construire plus rapidement afin de pouvoir fournir plus d'infrastructures", a déclaré le directeur général Michael Intrator lors d'un entretien avec Reuters.

"Cela exerce une pression à court terme sur les marges", a-t-il ajouté, tout en précisant que la construction aidait l'entreprise à obtenir des contrats stables.

"Le premier trimestre sera le point le plus bas, puis la situation s'améliorera à partir de là", a-t-il déclaré, en faisant référence aux marges. La marge d'exploitation ajustée de CoreWeave est tombée à 6 % au cours du trimestre de décembre, contre 16 % l'année précédente.

Toutes les dépenses d'investissement importantes de la société étaient liées à des contrats déjà signés avec des clients, a déclaré le directeur financier Nitin Agrawal lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société.

Face aux grandes entreprises technologiques et à leurs poches profondes - ces entreprises devraient dépenser plus de 600 milliards de dollars cette année - CoreWeave doit travailler rapidement pour répondre à l'augmentation de la demande. Le carnet de commandes de l'entreprise a bondi à 66,8 milliards de dollars au 31 décembre, contre 15,1 milliards de dollars un an plus tôt, grâce à des accords à long terme sur l'informatique en nuage. Toutefois, le chiffre d'affaires dépend du respect par CoreWeave de ses obligations de livraison et de la mise en service de ses centres de données dans les délais impartis.

CoreWeave a terminé l'année 2025 avec plus de 850 mégawatts de puissance active dans 43 centres de données, et 3,1 gigawatts de capacité contractuelle, dont la majeure partie devrait être en ligne d'ici 2027.

"À l'heure actuelle, CoreWeave est puni pour avoir soit trop peu, soit trop de dépenses d'investissement", a déclaré Alexander Platt, analyste chez D.A. Davidson. "Le fait que l'entreprise n'éprouve pas de difficultés à mettre ses capacités en ligne - d'où l'importance des dépenses d'investissement - est un signal positif."

DIVERSIFICATION DU CARNET DE COMMANDES CoreWeave est ce qu'on appelle un néo-cloud qui fournit aux entreprises technologiques le matériel et la capacité cloud nécessaires aux technologies d'IA, et compte parmi ses rivaux des hyperscalers tels que Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O d'Alphabet.

Mais contrairement à ces grandes entreprises technologiques, CoreWeave offre à ses clients un accès exclusif à l'intégralité des puces avancées de Nvidia, appelées clusters GPU, sans avoir à partager la capacité.

Cette alternative spécialisée et rentable lui a permis d'attirer des clients allant des laboratoires d'intelligence artificielle aux grandes entreprises.

"Nous avons continué à diversifier notre carnet de commandes au second semestre 2025", a déclaré Intrator à Reuters, notant que 70 % du carnet de commandes provenait de clients financièrement solides et à faible risque .

La société a déclaré que la perte nette ajustée a explosé pour atteindre 284 millions de dollars au quatrième trimestre clos le 31 décembre, contre 36 millions de dollars il y a un an.

CoreWeave s'efforce également de réduire ses coûts de financement à mesure qu'elle se développe, la direction soulignant l'amélioration de son accès à des capitaux moins onéreux. En septembre de l'année dernière, son endettement s'élevait à environ 14 milliards de dollars.

"Nous prévoyons de continuer à réduire notre coût moyen pondéré du capital", a déclaré M. Intrator lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars pour le quatrième trimestre. Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,9 et 2,0 milliards de dollars pour le premier trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de 2,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.