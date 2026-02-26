CoreWeave glisse, l'augmentation des dépenses d'investissement et les risques liés au carnet de commandes éclipsant la légère amélioration du chiffre d'affaires

Les dépenses d'investissement de CoreWeave vont doubler pour atteindre 30 milliards de dollars en 2026

Les pertes nettes passent de 36 millions de dollars l'année dernière à 284 millions de dollars au quatrième trimestre

L'analyste souligne les risques liés au carnet de commandes et les problèmes d'endettement

CoreWeave CRWV.O a prévu que ses dépenses en capital pour l'année doubleront, car il dépense beaucoup pour mettre à l'échelle sa plate-forme cloud d'IA afin de gérer la puissance de calcul massive requise par ses clients pour former et déployer des modèles d'IA avancés.

Ses actions ont chuté de 10 % dans les échanges après les heures de bourse.

La société prévoit des dépenses d'investissement d'au moins 30 milliards de dollars en 2026, a déclaré son cofondateur et directeur général Michael Intrator lors d'un appel avec des analystes. L'année dernière, ses dépenses en capital se sont élevées à 15,4 milliards de dollars.

CoreWeave, un soi-disant néo-cloud qui compte parmi ses rivaux des hyperscalers tels que Microsoft MSFT.O et Alphabet's Google GOOGL.O , a déclaré que les pertes nettes au quatrième trimestre clos le 31 décembre ont grimpé à 284 millions de dollars, contre 36 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.

CoreWeave s'est positionné comme une alternative plus spécialisée et plus rentable aux grandes entreprises technologiques, attirant des clients allant des laboratoires d'intelligence artificielle aux grandes entreprises.

Mais elle dépend encore fortement de grands clients tels que Microsoft et OpenAI, qui restent essentiels à sa trajectoire de croissance, et elle est confrontée à un risque important lié à son carnet de commandes.

CoreWeave est confrontée à des préoccupations persistantes concernant le risque lié à son carnet de commandes, sa dette et le coût du capital, a noté Alexander Platt, analyste chez D.A. Davidson.

Le carnet de commandes s'élevait à 66,8 milliards de dollars au 31 décembre, selon CoreWeave, contre 15,1 milliards de dollars un an plus tôt. Nvidia NVDA.O a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans CoreWeave en janvier, devenant ainsi le deuxième plus grand actionnaire du fournisseur d'infrastructure d'IA.

La marge d'exploitation ajustée de CoreWeave est tombée à 6 % au quatrième trimestre, contre 16 % un an plus tôt.

Elle a réaffecté son infrastructure GPU haute performance, initialement conçue pour le minage de crypto-monnaies à grande échelle, afin de s'imposer comme un fournisseur de cloud de premier plan pour le secteur mondial de l'IA.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,55 milliard de dollars.