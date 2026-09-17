CoreWeave fait marche arrière après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles et une augmentation de capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions de CoreWeave, société spécialisée dans l’IA dans le cloud, cotées sur CRWV.O , se maintiennent à un niveau stable après avoir progressé de près de 8 % avant l’ouverture jeudi, alors que l’entreprise cherche à lever des fonds

** CRWV émet en souscription privée des obligations convertibles d'un montant de 3 milliards de dollars, arrivant à échéance le 1er avril 2033

** Elle a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour les besoins généraux de l’entreprise et d’en consacrer une partie au financement du coût des opérations de « capped call » mises en place pour atténuer une dilution potentielle

** La société prévoit également de vendre jusqu’à 35 millions d’actions de classe A dans le cadre d’un programme d’offres « at-the-market » (ATM).

** Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Jefferies, Morgan Stanley, MUFG, Citigroup, Crédit Agricole, SG Americas, TD Securities et Wells Fargo Securities agissent en tant qu’agents de vente dans le cadre d’un accord de vente à terme avec collier de prix

** CRWV indique que le programme ATM a été mis en place pour offrir une flexibilité financière continue et soutenir l’objectif visant à faire évoluer son profil de crédit vers la catégorie « investment grade »

** La société compte environ 458,87 millions d'actions de classe A en circulation, selon le prospectus ; elle compte également environ 92,66 millions d'actions de classe B en circulation

** Depuis le début de l’année, le titre a progressé de 16 %

** La recommandation moyenne de 40 analystes est « acheter »; le cours cible médian de 150 dollars est resté inchangé au cours des trois derniers mois, selon LSEG