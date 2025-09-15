CoreWeave et Nvidia signent une commande de 6,3 milliards de dollars pour des capacités d'informatique en nuage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CoreWeave CRWV.O a déclaré lundi avoir signé une nouvelle commande avec Nvidia NVDA.O d'une valeur initiale de 6,3 milliards de dollars, qui garantit que Nvidia achètera toute capacité résiduelle non vendue à des clients.

Nvidia est tenu d'acheter la capacité non vendue jusqu'au 13 avril 2032.