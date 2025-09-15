 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 905,35
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CoreWeave et Nvidia signent une commande de 6,3 milliards de dollars pour des capacités d'informatique en nuage
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CoreWeave CRWV.O a déclaré lundi avoir signé une nouvelle commande avec Nvidia NVDA.O d'une valeur initiale de 6,3 milliards de dollars, qui garantit que Nvidia achètera toute capacité résiduelle non vendue à des clients.

Nvidia est tenu d'acheter la capacité non vendue jusqu'au 13 avril 2032.

Valeurs associées

COREWEAVE
119,2200 USD NASDAQ +6,48%
NVIDIA
175,3400 USD NASDAQ -1,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank