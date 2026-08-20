CoreWeave et Hudson River Trading signent un contrat de plusieurs milliards de dollars dans le domaine du cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CoreWeave CRWV.O a signé un accord de plusieurs milliards de dollars, s'étalant sur plusieurs années, avec Hudson River Trading en vue de fournir une infrastructure cloud dédiée à l'intelligence artificielle pour la recherche en matière de trading, ont annoncé jeudi les deux sociétés.

Cet accord renforce la dépendance de Wall Street vis-à-vis des entreprises de « néocloud » pour ses infrastructures d’IA, alors que les sociétés de trading quantitatif investissent massivement dans la puissance de calcul afin de développer des modèles plus vastes et plus sophistiqués.

Voici quelques détails supplémentaires:

* HRT exécutera ses charges de travail de recherche en IA et d’entraînement de modèles sur la plateforme de CoreWeave, en utilisant des baies équipées des processeurs graphiques les plus avancés de Nvidia NVDA.O , qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à l’entraînement de modèles complexes.

* L'accord inclut également le réseau Ethernet Spectrum-X, un système de transmission de données à haut débit conçu pour les centres de données dédiés à l'IA. Il est destiné à transférer d'énormes volumes de données entre les serveurs avec un délai minimal, en connectant les propres ordinateurs de HRT au cloud de CoreWeave.

* Les entreprises n’ont pas révélé la valeur exacte de l’accord.

* CoreWeave, soutenu par Nvidia, a ajouté que cet accord permettra aux chercheurs de HRT de bénéficier d’un soutien technique ainsi que d’outils et d’infrastructures destinés à leur permettre d’expérimenter et de développer leurs travaux plus rapidement.

* En avril, la société de trading concurrente Jane Street s’était engagée à verser environ 6 milliards de dollars pour les services cloud de CoreWeave et avait réalisé un investissement en capital de 1 milliard de dollars dans l’entreprise.

* La semaine dernière, CoreWeave a annoncé un carnet de commandes de 104,2 milliards de dollars au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année à un montant compris entre 35 et 39 milliards de dollars.