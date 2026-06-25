CoreWeave en hausse ; Rosenblatt lance sa couverture avec une recommandation "Achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions de la société de néocloud CoreWeave

CRWV.O progressent de 4,7% à 105,58 dollars en pré-ouverture

** Rosenblatt lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; fixe son objectif de cours à 250 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 147,8% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que l'entreprise "soit en mesure d'augmenter quelque peu ses tarifs tandis que la capacité de calcul par mégawatt augmentera considérablement"

** Il note que la valeur par jeton fournie par CRWV est restée constante "malgré des baisses significatives de la quantité d'électricité et des amortissements nécessaires pour fournir ces unités de travail"

** La recommandation moyenne de 40 analystes est "Achat"; leur objectif de cours médian est de 150 $ – données compilées par LSEG

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action a progressé de 40,9% depuis le début de l'année