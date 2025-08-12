 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CoreWeave en hausse à l'approche de la publication de son rapport après la cloche
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 19:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de CoreWeave CRWV.O ont augmenté de 1,9 % à 142,38 $ mardi, la société d'informatique en nuage devant présenter ses résultats trimestriels après la clôture des marchés, avec en ligne de mire la demande d'IA et l'expiration du lock-up ** Dans son premier rapport en tant qu'entreprise publique, soutenue par Nvidia, NVDA.O CRWV a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser 20 à 23 milliards de dollars cette année pour l'infrastructure de l'IA et la capacité des centres de données afin de répondre à la demande croissante des clients, y compris Microsoft MSFT.O .

** JP Morgan, qui attribue à CRWV la mention "surpondéré", a relevé son estimation de cours au cours du week-end de 66 $ à 135 $

** Si la tendance à long terme de la montée en puissance de l'IA est claire, le calendrier exact des grandes quantités de réservations de CoreWeave et l'enchaînement des mises en place d'infrastructures comportent naturellement une incertitude d'un trimestre à l'autre" et peuvent entraîner une "volatilité extrême continue des actions de CRWV", a écrit JP Morgan dans une note

** Les investisseurs chercheront probablement à clarifier la période de blocage liée à l'introduction en bourse de CRWV, qui pourrait expirer plus tard cette semaine par rapport au délai habituel de six mois ** Environ 84% des actions de classe A en circulation de CRWV, soit environ 300 millions d'actions, pourraient être vendues par des initiés pour la première fois à partir du vendredi 15 août, comme l'indique le dépôt de mars . Les actions sont soumises à une période de blocage jusqu'à "la première des deux dates suivantes: la clôture des négociations le deuxième jour de transactions suivant immédiatement la publication de nos résultats pour le deuxième trimestre... et le 180e jour suivant la date de ce prospectus" ** Parfois, une action subit des pressions lorsque le blocage prend fin. CRWV est entrée en bourse après son introduction en bourse à 40 dollars

** Wall Street s'attend à ce que CRWV affiche un chiffre d'affaires de 1,08 milliard de dollars au deuxième trimestre et une perte ajustée de 21 cents, selon les données de LSEG

** La note moyenne des 24 analystes est "hold" et le PT médian est de 91 $ - LSEG

COREWEAVE
146,7400 USD NASDAQ +4,98%
MICROSOFT
529,6750 USD NASDAQ +1,52%
NVIDIA
182,9301 USD NASDAQ +0,48%
