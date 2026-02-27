CoreWeave en baisse après que la société a prévu une augmentation de ses dépenses d'investissement

26 février - ** Les actions de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O ont chuté de 10 % à 88,26 $ dans les échanges prolongés sur le marché ** La société prévoit que ses dépenses d'investissement doubleront environ cette année, pour atteindre au moins 30 milliards de dollars, alors qu'elle augmente ses investissements pour développer sa plateforme d'intelligence artificielle en nuage

** Les pertes nettes du quatrième trimestre ont grimpé à 284 millions de dollars, contre 36 millions de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente

** La marge d'exploitation ajustée du quatrième trimestre est tombée à 6%, contre 16% l'année précédente

** La société a cependant dépassé son chiffre d'affaires trimestriel, aidée par le boom de l'intelligence artificielle qui a poussé les entreprises à se tourner vers sa plateforme pour la puissance de calcul massive