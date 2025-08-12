CoreWeave dépasse ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande soutenue en matière d'IA

(Ajoute des actions au paragraphe 5, détails dans l'ensemble)

CoreWeave CRWV.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à l'accélération de la demande pour les services de la société de cloud computing d'IA NVDA.O soutenue par Nvidia.

La société offre un accès aux centres de données et aux puces Nvidia, qui sont très convoitées par les entreprises pour former et exécuter de grands modèles d'IA dans un contexte de concurrence intense.

CoreWeave, qui dispose actuellement de 33 centres de données d'IA opérationnels aux États-Unis et en Europe, se concentre uniquement sur les opérations basées sur les GPU.

Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont bondi à 1,19 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 317,7 millions de dollars un an plus tôt.

Les actions de CoreWeave, basée à Livingston, dans le New Jersey, ont chuté de 6 % dans les échanges après la cloche. L'action a été multipliée par trois depuis son introduction en bourse en mars.

Le carnet de commandes s'élevait à 30,1 milliards de dollars au 30 juin, selon la société.

CoreWeave a déclaré des revenus de 1,21 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,08 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.