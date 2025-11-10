CoreWeave dépasse les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre grâce à l'essor de l'informatique d'IA

Le chiffre d'affaires de CoreWeave au troisième trimestre a plus que doublé pour atteindre 1,36 milliard de dollars

L'action a doublé depuis l'introduction en bourse et vaut désormais plus de 50 milliards de dollars

La perte par action est ramenée à 22 cents, contre 1,82 $ un an plus tôt

Le fournisseur de services d'intelligence artificielle en nuage CoreWeave CRWV.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre lundi, bénéficiant d'une forte demande pour son infrastructure informatique qui alimente les charges de travail d'intelligence artificielle.

CoreWeave a consolidé sa position de partenaire d'infrastructure clé pour les plus grands noms de la technologie, en décrochant une série de contrats de plusieurs milliards de dollars, notamment avec Meta Platforms META.O et OpenAI, qui soulignent l'appétit vorace pour les unités de traitement graphique qui alimentent l'IA.

Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre a plus que doublé pour atteindre 1,36 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,29 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cette période a reflété une phase de croissance explosive pour l'entreprise, marquée par d'importants accords avec de nouveaux clients. En septembre, elle a signé un accord de 14 milliards de dollars pour fournir une infrastructure d'IA à Meta et a élargi un pacte avec OpenAI pour 6,5 milliards de dollars. Son contrat avec le créateur de ChatGPT dépasse désormais les 22 milliards de dollars.

Les actions de CoreWeave ont toutefois baissé de moins de 1 % dans les échanges prolongés. L'action a été volatile depuis ses débuts au début de l'année, les investisseurs ayant mis en balance des contrats massifs avec des dépenses importantes et des revers stratégiques.

Le prix de l'action, initialement fixé à 40 dollars lors de son introduction en bourse, a plus que doublé à la clôture de lundi, ce qui valorise l'entreprise à plus de 50 milliards de dollars.

Les plans d'expansion agressifs de CoreWeave se sont heurtés à un obstacle à la fin du mois d'octobre lorsque la société de minage de cryptomonnaies Core Scientific CORZ.O a mis fin à l'accord de fusion de 9 milliards de dollars , portant sur l'ensemble des actions.

La société a affiché une perte de 22 cents par action, inférieure à la perte de 1,82 $ par action enregistrée un an plus tôt. Le bénéfice de base ajusté du troisième trimestre de 838,1 millions de dollars a battu l'estimation de 811,6 millions de dollars.