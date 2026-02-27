CoreWeave dépasse les attentes mais déçoit sur ses perspectives trimestrielles
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 00:05
Les prévisions pour le premier trimestre ont déçu, avec un chiffre d'affaires attendu entre 1,9 milliard et 2 milliards de dollars, contre 2,29 milliards estimés par le marché. Pour 2026, le groupe vise des revenus de 12 milliards à 13 milliards de dollars et un résultat opérationnel ajusté compris entre 900 millions et 1,1 milliard. Le carnet de commandes a atteint 66,8 milliards de dollars, contre 55,6 milliards au trimestre précédent, tandis que l'Ebitda ajusté s'est établi à 898 millions, sous les 929 millions attendus.
CoreWeave prévoit d'intensifier ses investissements, avec des dépenses d'investissement comprises entre 30 milliards et 35 milliards de dollars en 2026, contre 10,31 milliards en 2025. La capacité électrique active atteignait 850 mégawatts fin décembre, avec 3,1 gigawatts sous contrat, et l'objectif dépasse 1,7 gigawatt d'ici fin 2026. Fournisseur de capacités de calcul pour Google et OpenAI, le groupe affichait une dette de 21,37 milliards de dollars et a relevé sa ligne de crédit à 2,5 milliards.
Valeurs associées
|97,6300 USD
|NASDAQ
|-0,39%
