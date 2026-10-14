CoreWeave chute en Bourse, ses rendements obligataires approchent 15% sur fond de craintes liées à la dette de l'IA

CoreWeave trébuche fortement lors de la séance de ce mercredi, son action perdant près de 16%, tandis que les rendements de ses obligations frôlaient 15%. Cette dégradation reflète les inquiétudes grandissantes des investisseurs concernant l'endettement des entreprises technologiques engagées dans le financement massif des infrastructures d'intelligence artificielle.

Le spécialiste américain du cloud dédié à l'IA a vu les rendements de ses obligations arrivant à échéance en 2031 et 2032 atteindre respectivement 14,9% et 14,8%, traduisant une hausse des primes de risque exigées par les créanciers. Selon Luis Alvarado, de Wells Fargo Investment Institute, la période de financement particulièrement favorable observée durant les neuf premiers mois de l'année touche à sa fin. Les investisseurs examinent désormais plus attentivement les conditions d'emprunt et la capacité des entreprises à rémunérer les risques pris. Cette évolution a notamment été soulignée par l'investisseur Chamath Palihapitiya, qui a alerté sur les dangers potentiels d'une bulle du crédit privé liée à l'IA.

Les tensions se sont propagées à plusieurs valeurs technologiques, notamment Oracle, dont l'action reculait de près de 7%, tandis que le rendement de son obligation échéant en 2032 atteignait 7,24%. Nebius perdait également 9% et Dell 10%, contribuant au repli de 1,4% du Nasdaq Composite. Les entreprises extérieures aux grandes capitalisations technologiques américaines apparaissent particulièrement exposées aux inquiétudes sur leur endettement. À la mi-séance, CoreWeave chutait de 15,81%, à 65,51 dollars, illustrant la défiance croissante envers les acteurs fortement dépendants des financements externes.

Cette correction intervient alors que les investissements nécessaires au développement de l'intelligence artificielle continuent de progresser rapidement. Selon JPMorgan, les grands fournisseurs d'infrastructures informatiques devraient consacrer environ 800 milliards de dollars à leurs dépenses d'investissement cette année, avant de dépasser 1 000 milliards de dollars par an d'ici 2027. L'augmentation des émissions obligataires destinées à financer les centres de données et les capacités de calcul pousse désormais les investisseurs à réévaluer la soutenabilité de cette expansion et les risques associés à l'accumulation de dette dans le secteur.