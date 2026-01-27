 Aller au contenu principal
CoreWeave bondit après que les courtiers ont relevé leur note suite à l'investissement de Nvidia
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 18:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O grimpent de 11,7 % à 109,84 $

** Deutsche Bank augmente le PT de 100$ à 140$ et le rating de "hold" à "buy"

** La société entre dans une phase optimale alors qu'elle commence à enregistrer de nouvelles affaires grâce à sa puissance sécurisée de >1GW dans un marché où l'offre est restreinte - Deutsche Bank ** L'investissement de 2 milliards de dollars du géant de l'IA Nvidia NVDA.O dans CRWV « renforce également et progressivement la vision à long terme ».

** La banque ajoute qu'il ne s'agit pas d'un besoin de capital de CoreWeave pour financer sa croissance, mais d'un investissement de nature plus stratégique

** Mizuho augmente l'objectif de cours de CRWV de 92 $ à 100 $; maintient la note "neutre".

** L'investissement de NVDA met en évidence le potentiel de CRWV à vendre sa pile logicielle à d'autres partenaires cloud et aux entreprises, ce que Mizuho a souligné comme pouvant constituer une opportunité significative et génératrice de marges à long terme.

** Mizuho ajoute que CRWV est positionnée pour capter une part significative du marché des fournisseurs de cloud IA, lequel connaît une croissance rapide.

