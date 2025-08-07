Corebridge chute après la vente d'une participation de 1 milliard de dollars par AIG

7 août -

** Les actions de Corebridge Financial CRBG.N en baisse de 2,1 % à 33,50 $ avant la mise sur le marché, alors que American International Group AIG.N réduit sa participation dans l'offre secondaire

** La société d'assurance-vie et de services de retraite a annoncé en fin de semaine () 30 millions d'actions cédées par AIG à 33,65 dollars pour un produit brut total de 1 milliard de dollars

** Le prix de l'offre est inférieur de 1,7 % au prix de la dernière vente de l'action CRBG

** Morgan Stanley est le seul preneur ferme

** La vente réduit la participation d'AIG de 21,15 % à 15,58 %, soit ~79,4 millions d'actions

** Selon les données du LSEG, l'assureur japonais Nippon Life Insurance est le premier détenteur avec ~121,96 millions d'actions, tandis que la société de capital-investissement Blackstone BX.N détient ~62 millions d'actions

** Corebridge a ~538,5 millions d'actions en circulation, selon le prospectus d'offre (), pour une capitalisation boursière de 18,4 milliards de dollars,

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions de CRBG ont augmenté de ~14 % depuis le début de l'année

* * Sur les 15 analystes couvrant CRBG, la répartition des recommandations est de 11 "achat fort" ou "achat", 4 "maintien" et le PT médian est de 41 $, selon les données de LSEG