Core Scientific grimpe, BTIG devenant optimiste après l'abandon de l'accord avec CoreWeave

6 janvier - ** Les actions de Core Scientific CORZ.O sont en hausse de 3,9 % à 17,38 $ en pré-marché après que BTIG les ait relevées de "neutre" à "achat" suite au rejet par ses actionnaires de l'offre de rachat de CoreWeave CRWV.O

** Le courtier fixe le PT de CORZ à $23, ce qui implique une hausse de ~37% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Alors que CORZ était largement à l'écart au second semestre 25 en raison des projets de fusion avec le fournisseur de cloud axé sur l'IA, BTIG dit qu'il s'attend à ce que CORZ "démarre sur les chapeaux de roues en 2026"

** BTIG prévoit que CORZ obtiendra des contrats de colocation HPC (calcul haute performance) supplémentaires, car l'infrastructure d'alimentation pour le calcul haute performance reste solide, et qu'il obtiendra de l'énergie supplémentaire en cherchant à construire son portefeuille d'infrastructures d'alimentation

** L'hypothèse de base est que CORZ continue d'exécuter son calendrier de livraison pour son contrat avec CRWV, avec le contrat de 590MW fonctionnant à pleine échelle en 2027, selon BTIG

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de CORZ ont augmenté de ~15 % depuis le début de 2026. L'action est environ 27 % en dessous de son record intrajournalier de 23,63 $ atteint début novembre

** Aujourd'hui, 16 des 19 sociétés de courtage considèrent CORZ comme un "fort achat" ou un "achat", le reste comme un "maintien"; la prévision médiane est de 25,50 $, selon les données compilées par LSEG et Reuters