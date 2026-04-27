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Core Scientific en hausse, prévoit de porter la capacité de son centre de données au Texas à 1,5 gigawatt
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action Core Scientific CORZ.O progresse de 0,3 % à 20,95 $ dans un marché pré-ouverture volatil

** CORZ prévoit d'étendre son campus de Pecos, au Texas pour atteindre une puissance brute de 1,5 gigawatt, soit environ 1 GW de puissance louable

** Plus tôt cette année, CORZ a commencé à transformer son campus de Pecos, où 300 mégawatts de capacité brute sont actuellement utilisés pour le minage de bitcoins, en un campus de centres de données dédié à l'infrastructure d'IA

** La société indique avoir obtenu 300 mégawatts supplémentaires de capacité de puissance brute dans le cadre d'un contrat avec son fournisseur d'électricité et avoir acquis plus de 200 acres de terrain

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé d'environ 43 % depuis le début de l'année

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