Core Scientific en hausse après la conclusion d'un accord avec AMD portant sur des capacités de centre de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action de la société américaine de centres de données Core Scientific CORZ.O progresse de 4,9 % à 21,75 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un accord avec AMD AMD.O pour fournir jusqu’à 2,5 gigawatts de capacité de centres de données

** AMD aura accès à plus de 500 mégawatts de capacité dédiée à l’IA à partir de 2027, extensible à 2,5 GW

** Les deux entreprises vont collaborer à la conception de l’infrastructure des centres de données ainsi qu’au déploiement des puces et logiciels d’IA d’AMD

** Depuis la clôture précédente, l'action CORZ affiche une hausse de 42,46 % depuis le début de l'année