Corbus Pharma s'effondre en raison de ses projets d'offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre -

** Les actions de Corbus Pharmaceuticals CRBP.O ont baissé de 16,3 % dans les échanges prolongés à 13,76 $ après l'annonce d'une augmentation de capital planifiée

** La société d'oncologie et d'obésité basée à Norwood, Massachusetts, annonce une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés (), sans divulguer la taille de l'opération visée

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement clinique de son pipeline et pour le fonds de roulement et d'autres objectifs

** Jefferies et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints

** Avec ~12,26 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 200 millions de dollars

** Les actions de CRBP ont clôturé jeudi en baisse de 2,5 % à 16,44 $. L'action a augmenté de 77% au cours des trois derniers mois, ce qui la place en hausse de 39% depuis le début de l'année ** Au début du mois, CRBP a présenté des données préliminaires sur le CRB-701 , sa thérapie expérimentale pour le cancer de la tête et du cou qui est revenu ou s'est propagé après des traitements antérieurs, lors de la conférence annuelle de la Société européenne d'oncologie médicale (European Society for Medical Oncology)

** Les 10 analystes qui couvrent CRBP sont tous optimistes et leur estimation médiane est de 40 $, selon les données de LSEG