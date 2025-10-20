Corbus Pharma bondit après les premiers résultats d'une thérapie anticancéreuse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Corbus Pharmaceuticals CRBP.O augmentent de 18% à 22,80 $ dans les échanges avant bourse

** Dimanche, la société a présenté des données préliminaires sur le CRB-701 lors de la réunion annuelle de la Société européenne d'oncologie médicale

** La société a testé sa thérapie expérimentale, CRB-701, pour le cancer de la tête et du cou qui est revenu ou s'est propagé après des traitements antérieurs

** William Blair déclare que "dans l'ensemble, les données de la cohorte de cancer de la tête et du cou (H&N) ont dépassé les attentes des investisseurs et les prévisions de l'entreprise"

** Les courtiers s'attendent à ce que le petosemtamab de Merus MRUS.O passe en traitement de première ligne avec Keytruda ou le combo JNJ.N de Johnson & Johnson, sur la base des données des premiers essais; cela pourrait laisser un vide dans les options de deuxième ligne qui ne ciblent pas l'EGFR, et William Blair estime que le CRB-701 est bien positionné pour le combler

** Corbus prévoit de discuter des données avec la FDA d'ici la fin de l'année avec l'intention d'initier des études pivots d'ici la mi-2026 - courtage

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 63,7 % depuis le début de l'année