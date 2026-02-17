 Aller au contenu principal
Coquerel (LFI) dénonce une "récupération" politique de la mort de Quentin Deranque
information fournie par AFP 17/02/2026 à 08:44

Le député Insoumis Eric Coquerel à l'Assemblée nationale, le 15 janvier 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le député Insoumis Eric Coquerel a dénoncé mardi une "récupération sordide et politicienne" de la mort du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, LFI ayant été très critiquée par ses opposants depuis cette agression.

"Nous rejetons ce type de violence parce que ce n'est jamais la solution", a dit M. Coquerel sur RTL, affirmant penser aux "parents" du jeune homme décédé.

Il a estimé que les attaques contre La France insoumise avaient pour but d'"affaiblir, voire d'éliminer la seule force alternative de gauche, peut-être capable d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir". Il a dénoncé une "manière de faire absolument scandaleuse".

Les circonstances du décès de Quentin Deranque restent floues. Agressé jeudi soir à Lyon, cet étudiant était, selon le collectif identitaire Némésis, chargé d'assurer la sécurité de plusieurs de ses militantes venues manifester contre une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Le collectif Némésis a affirmé que Quentin avait été agressé par des militants antifascistes dont certains issus de la Jeune Garde, une organisation fondée en 2018 par Raphaël Arnault, aujourd'hui député de La France insoumise.

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a dénoncé lundi la "responsabilité morale" de La France insoumise dans un "climat de violence" dans le débat politique.

A gauche, Raphaël Glucksmann a jugé "impensable" toute "alliance" avec LFI en vue de l'élection présidentielle 2027.

La Jeune Garde a de son côté assuré ne pouvoir "être tenue pour responsable" de la mort de Quentin, "ayant suspendu toutes ses activités" car elle est visée par une procédure de dissolution.

Eric Coquerel a assuré mardi que la violence politique est "profondément du côté de l'extrême droite".

