Hausse des cancers colorectaux chez les moins de 50 ans: des causes encore mystérieuses

Une forte augmentation des cas de cancer colorectal est observée chez les moins de 50 ans ces dernières années, dont les causes, encore inconnues, font l'objet de nombreuses recherches ( AFP / Andreas SOLARO )

Le décès de l'acteur américain James Van Der Beek remet en lumière la forte augmentation, ces dernières années, des cas de cancer colorectal observée chez les moins de 50 ans. Encore inconnues, ses causes font l'objet de nombreuses recherches.

La star de la série phare de la fin des années 1990 et du début des années 2000 "Dawson" est décédée la semaine dernière à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer colorectal, qui touche le côlon et le rectum.

En 2020, son compatriote Chadwick Boseman, rendu célèbre par "Black Panther", avait été emporté par la même maladie à 43 ans.

Les personnes nées dans les années 1990 ont un risque quatre fois plus élevé de développer un cancer colorectal que celles nées dans les années 1960, affirmait une étude publiée l'an dernier dans le Journal of the national cancer institute, dont les données venaient d'Australie, du Canada, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Il s'agit désormais de la première cause de mortalité par cancer chez les moins de 50 ans aux États-Unis, selon une étude publiée le mois dernier dans la revue JAMA. "C'est vraiment effrayant", a souligné Helen Coleman, professeure en cancérologie à l’Université Queen's de Belfast, mais "on partait d'un niveau très bas".

La grande majorité des cas concernent toutefois les personnes âgées: seuls 6% des cancers colorectaux sont diagnostiqués chez les moins de 50 ans, selon ses recherches, menées en Irlande du Nord.

En outre, les taux se stabilisent, voire diminuent, chez les personnes âgées dans certaines régions grâce à l'amélioration du dépistage, a-t-elle ajouté.

Mais, moins enclins à penser qu'ils pourraient être atteints de ce cancer, les jeunes sont malheureusement souvent diagnostiqués trop tard, comme ce fut le cas pour Van Der Beek.

- À quoi cette hausse est-elle due ? -

Comme d'autres cancers touchant des personnes jeunes, le cancer colorectal a été associé au surpoids et à une hygiène de vie défaillante: mauvaise alimentation, manque d'exercice physique, consommation d'alcool, tabagisme.

Mais ces facteurs n'expliquent pas à eux seuls "l'augmentation considérable observée en un laps de temps relativement court", estime Mme Coleman.

L'acteur américain James Van Der Beek, le 22 septembre 2019 à Los Angeles, en Californie ( AFP / VALERIE MACON )

D'autant que nombre de jeunes patients atteints d'un cancer colorectal affichaient une bonne hygiène de vie, à l'instar de Van Der Beek, diagnostiqué en 2023.

"J'allais au sauna, je faisais des bains froids, etc. – et j'avais un cancer de stade 3, sans le savoir", a confié ce père de six enfants en décembre.

Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette augmentation relativement soudaine?

"Nous l'ignorons", a déclaré à l’AFP Jenny Seligmann, chercheuse spécialisée dans le cancer colorectal à l’Université de Leeds, au Royaume-Uni.

Ce mystère a conduit les chercheurs à explorer d'autres pistes, notamment celle du microbiote, ce vaste écosystème de microbes, encore mal connu, qui peuple notre intestin.

Une étude publiée l'an dernier dans la revue Nature a mis en évidence un "premier indice très important", a indiqué Mme Coleman.

- Dépister avant 50 ans -

Elle a révélé que les mutations de l'ADN d'une génotoxine -arme utilisée par des bactéries pour se protéger d'autres microbes- appelée colibactine, produite par la bactérie Escherichia coli, étaient beaucoup plus fréquentes chez les jeunes atteints d'un cancer colorectal que chez les patients plus âgés. Mais cette découverte doit être étayée par des recherches complémentaires.

D'autres recherches suggèrent qu'un usage répété d'antibiotiques pourrait être associé à un cancer colorectal précoce.

Mme Seligmann a indique aussi observer de nombreux sous-types de cancer colorectal, laissant penser que les causes seraient diverses. "Il sera très difficile d'en identifier une seule", juge-t-elle.

Avant son décès, Van Der Beek, amaigri, exhortait les personnes présentant le moindre symptôme à se faire dépister. "J'ai envie de le crier sur tous les toits: si vous avez 45 ans ou plus, consultez votre médecin!"

Diarrhée, constipation, mais aussi la présence de sang dans les selles, une perte de poids inexpliquée et la fatigue, doivent alerter.

Face à cette augmentation du nombre de cas chez les jeunes, les États-Unis ont abaissé en 2021 l'âge de début du dépistage, de 50 à 45 ans.

Des voix s'élèvent pour que d'autres pays suivent cet exemple: Royaume-Uni et France proposent déjà un dépistage à partir de 50 ans.