information fournie par Reuters • 02/06/2026 à 23:34

CopperTech Metals dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Le producteur de cuivre CopperTech Metals a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.