CopperTech Metals annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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CopperTech Metals a fait état d'une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis déposé mardi, alors que la société cherche à tirer parti de la politique de l'administration Trump en faveur de l'autosuffisance minière.

L'activité sur le marché américain des introductions en bourse a rebondi, plusieurs grands noms tels que SpaceX, la société d'Elon Musk, et le géant de l'IA Anthropic envisageant de s'introduire en bourse.

CopperTech Metals, un producteur intégré de cuivre et de cobalt basé aux États-Unis, a été créé par le conglomérat mondial des mines et des ressources naturelles Vedanta Resources afin de détenir et d'exploiter les mines de cuivre de Konkola dans la province de Copperbelt, en Zambie.

Vedanta a annoncé son intention de lancer CopperTech en novembre 2025 et la société a déposé une demande confidentielle d'introduction en bourse le même mois.

La société entend tirer parti d'un changement structurel de la demande de cuivre, alimenté par l'expansion des infrastructuresd'IA et des centres de données, la croissance économique des marchés en développement, la transition énergétique mondiale et l'augmentation des dépenses de défense.

Au-delà de l'expansion de sa production à Konkola, qui constitue la principale utilisation des fonds levés lors de son introduction en bourse, la société prévoit d'investir dans des activités d'exploration sur l'ensemble de ses sites d'exploitation et dans certaines juridictions internationales afin de soutenir le développement à long terme des ressources minérales.

Cette initiative intervient alors que l'administration de Donald Trump a ajouté l'année dernière 10 minéraux, dont le cuivre, à une liste qu'elle juge essentielle pour l'économie américaine et la sécurité nationale.

L'administration élargit cette liste dans le cadre de ses efforts visant à stimuler l'exploitation minière nationale et à réduire la dépendance vis-à-vis des importations, en particulier celles en provenance de la Chine, son rival économique.

La société a déclaré un chiffre d'affaires net de 1,33 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour ses mines de cuivre de Konkola au cours de l'exercice clos le 31 mars 2026, contre environ 398 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) un an auparavant.

Le producteur de cuivre a pour objectif de coter ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "CUX". Citigroup, Cantor, BMO Capital Markets et RBC Capital Markets figurent parmi les souscripteurs de l'offre.