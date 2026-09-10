Copart va racheter ACV Auctions dans le cadre d'une opération de 1,9 milliard de dollars

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Copart CPRT.O , spécialiste des ventes aux enchères de véhicules en ligne, a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d’acquérir son concurrent ACV Auctions

ACVA.N dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire d’un montant d’environ 1,9 milliard de dollars, marquant ainsi son entrée sur le marché de la revente en gros entre concessionnaires.

Cette acquisition intervient alors que Copart cherche à se diversifier au-delà de son cœur de métier, les enchères, face au ralentissement de la croissance des volumes de véhicules, pénalisé par le fait que les assureurs conservent davantage de véhicules et que les consommateurs réduisent leurs dépenses en assurance automobile sous l'effet des pressions inflationnistes.

Le cours de l’action ACV Auctions a bondi de plus de 40% après la clôture.

Basée à New York, ACV exploite une place de marché numérique dédiée aux transactions automobiles en gros, mettant en relation concessionnaires, acheteurs professionnels et vendeurs de véhicules d’occasion.

Le prix d’achat de 10,50 dollars par action représente une prime d’environ 45% par rapport au dernier cours de clôture d’ACV, a précisé Copart.

Evercore agit en tant que banque conseil de Copart et J.P. Morgan Securities de celui d’ACV, pour cette transaction qui devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.

Le mois dernier, Bloomberg News a rapporté que Copart était en pourparlers pour acquérir le fournisseur de logiciels d’assurance automobile CCC Intelligent Solutions CCC.O , qui envisageait une cession.

Jeudi, Copart a également publié un chiffre d’affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, ce qui a fait grimper le cours de l’action de la société de 8% dans les échanges après clôture.

Le chiffre d'affaires a progressé de 2,4% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,15 milliard de dollars, alors que les estimations s'élevaient à 1,14 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel a toutefois reculé à 35 centimes par action, contre 41 centimes il y a un an.