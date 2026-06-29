Copart réintègre Jay Adair au poste de directeur général ; Liaw va quitter ses fonctions

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La société d'enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a annoncé lundi que Jeff Liaw quitterait ses fonctions de directeur général et d'administrateur à compter du 31 juillet 2026, et que l'ancien directeur général Jay Adair reprendrait ce poste.

• Le conseil d’administration de la société a nommé son président exécutif, Jay Adair, qui occupait auparavant le poste de directeur général de Copart, pour succéder à M. Liaw.

• M. Adair, qui a rejoint Copart en 1989 à l’âge de 19 ans, a occupé le poste de directeur général de la société de février 2010 à avril 2024.

• Sous la direction de M. Liaw, Copart a atteint des niveaux records en termes de valeur des transactions, de prix de vente moyens et de liquidité des enchères, a déclaré M. Adair.

• Copart est présent sur plus de 250 sites répartis dans 11 pays et fournit des services de revente de véhicules à un large éventail de vendeurs. L’entreprise organise également des ventes aux enchères de véhicules destinées aux concessionnaires, aux exportateurs, aux reconstructeurs et au grand public.