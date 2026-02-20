Copart chute en raison de la baisse de ses bénéfices trimestriels

20 février - ** Les actions du fournisseur de services de vente aux enchères de véhicules en ligne Copart CPRT.O chutent de 12 % à environ 33 $ avant le marché ** La société a publié jeudi une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en raison d'une diminution des ventes de véhicules et des volumes de services

** La société a déclaré un bénéfice de 36 cents/action au deuxième trimestre, contre 40 cents/action il y a un an

** Son chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 3,6 % pour atteindre 1,12 milliard de dollars

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 3,8 % depuis le début de l'année