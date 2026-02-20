 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Copart chute en raison de la baisse de ses bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions du fournisseur de services de vente aux enchères de véhicules en ligne Copart CPRT.O chutent de 12 % à environ 33 $ avant le marché ** La société a publié jeudi une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en raison d'une diminution des ventes de véhicules et des volumes de services

** La société a déclaré un bénéfice de 36 cents/action au deuxième trimestre, contre 40 cents/action il y a un an

** Son chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 3,6 % pour atteindre 1,12 milliard de dollars

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 3,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COPART
37,6401 USD NASDAQ -0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank