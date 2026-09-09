Cooper Companies revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel en raison d'une faible demande de lentilles de contact

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La société Cooper Companies COO.O a revu à la baisse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel et a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, la faiblesse de la demande pour ses lentilles de contact ayant pesé sur ses ventes.

L'action de la société, dont le siège se trouve à San Roman, en Californie, a chuté d'environ 15 % en séance prolongée.

Voici plus de détails:

* Cooper table désormais sur un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 4,51 et 4,55 dollars , contre une prévision antérieure de 4,58 à 4,66 dollars

* La société a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 4,23 et 4,25 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 4,29 à 4,32 milliards de dollars

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d’affaires de 4,31 milliards de dollars et un bénéfice par action de 4,63 dollars pour 2026.

* Cooper a mené à bien un examen stratégique qui comprenait l’évaluation d’une vente potentielle de sa division CooperSurgical, mais son conseil d’administration a décidé à l’unanimité de conserver cette activité.

* Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires s’est établi à 1,07 milliard de dollars, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 1,10 milliard de dollars.

* Cooper a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 1,15 dollar par action, dépassant les estimations de 1,12 dollar.

* Cooper a porté son autorisation de rachat d’actions de 2 milliards à 3 milliards de dollars.

* Le fabricant de dispositifs médicaux prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 1,06 et 1,08 milliard de dollars et un bénéfice ajusté par action compris entre 1,05 et 1,09 dollar.

* CooperVision, la division de lentilles de contact de la société, a annoncé un chiffre d’affaires de 717 millions de dollars pour le troisième trimestre clos le 31 juillet, en baisse par rapport aux 723,5 millions de dollars enregistrés au trimestre précédent.

* Une réduction des stocks des distributeurs aux États-Unis a pesé sur les résultats et devrait continuer à peser sur le prochain trimestre.