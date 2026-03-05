Cooper Companies relève ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison de la demande de lentilles de contact jetables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cooper Companies COO.O a relevé ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, pariant sur une forte demande pour ses lentilles de contact jetables quotidiennes à usage unique.

Les actions de la société basée à San Ramon, en Californie, ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges prolongés.

Les analystes s'attendent à ce que les fabricants de lentilles de contact tels que Cooper, Alcon ALCC.S et Bausch + Lomb BLCO.TO affichent une croissance stable en 2026, car les consommateurs passent des lentilles mensuelles ou réutilisables aux lentilles journalières jetables à usage unique, dont le prix est plus élevé.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté de 4,58 à 4,66 dollars par action, contre des prévisions précédentes de 4,45 à 4,60 dollars par action. Les analystes, en moyenne, estiment que le bénéfice annuel ajusté sera de 4,52 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Cooper a relevé ses prévisions de revenus annuels à une fourchette de 4,306 milliards de dollars à 4,346 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 4,299 milliards de dollars à 4,338 milliards de dollars, et légèrement au-dessus de l'estimation des analystes de 4,320 milliards de dollars.

La société a déclaré qu'elle restait sur la bonne voie en ce qui concerne ses perspectives à long terme, à savoir générer plus de 2,2 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible entre 2026 et 2028.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 1,10 $ par action, dépassant les attentes des analystes de 1,03 $ par action, aidé par des économies de coûts provenant d'une réorganisation majeure achevée au cours du dernier trimestre.