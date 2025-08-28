 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cooper Companies en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 août - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Cooper Companies COO.O chutent de 12,4 % à 64,91 $

** La société a abaissé mercredi en fin de journée ses prévisions de revenus annuels à 4,07 milliards de dollars et 4,10 milliards de dollars, contre 4,11 milliards de dollars et 4,15 milliards de dollars précédemment

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre devrait se situer entre 1,05 et 1,07 milliard de dollars, en dessous de l'estimation des analystes de 1,10 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Près de 4 courtiers ont abaissé leur objectif de prix jeudi; leur objectif médian est de 86,56 $ - données compilées par LSEG

** "Nous pensons qu'il est prudent de rester sur la touche jusqu'à ce que nous puissions voir des signes plus concrets de stabilisation", dit J.P.Morgan

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de29,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COOPER CO
64,6975 USD NASDAQ -12,69%
