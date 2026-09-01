Cook passe le relais à Ternus chez Apple : une entreprise plus grande et plus riche, mais qui doit rattraper son retard dans la course à l'IA

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(Ajout du mot « be » qui manquait au paragraphe 2)

* En tant que président exécutif, Tim Cook pilotera les relations d'Apple avec les décideurs politiques

* La croissance du chiffre d'affaires d'Apple au cours du dernier exercice s'est élevée à 416 milliards de dollars, contre 108 milliards au début du mandat de Cook

* Ternus subit la pression dans le domaine de l'IA après les faibles ventes de Vision Pro et les retards dans la refonte de Siri, selon les investisseurs

par Aditya Soni

Lorsque Tim Cook a pris les rênes d’Apple en tant que directeur général, il n’a pas cherché à se mettre dans les pas de son fondateur légendaire et visionnaire Steve Jobs. Il a plutôt suivi le conseil de ce dernier: “Ne me demande jamais ce que je ferais, contente-toi de faire ce qui est juste.”

Quinze ans plus tard, après avoir fait passer l’ AAPL.O , fabricant de l’iPhone, d’une entreprise de 350 milliards de dollars à un géant de plus de 4 500 milliards de dollars, Tim Cook passera le relais à John Ternus, responsable du matériel chez Apple, qui dirigera l’entreprise à l’ère de l’IA.

Tim Cook deviendra président exécutif le 1er septembre et supervisera les relations d’Apple avec les décideurs politiques dans un contexte de tensions entre son marché domestique, les États-Unis, et la Chine, où sont fabriqués bon nombre de ses produits.

Cette transition marque la fin de l’un des mandats de directeur général les plus marquants de l’histoire.

Contrairement au génie de Steve Jobs en matière de conception de produits, Tim Cook a gravi les échelons chez Apple en faisant de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise l’envie de tous les fabricants. En tant que directeur général, il a mis à profit cette approche axée sur les opérations pour démocratiser les produits de pointe d’Apple.

Illustrant parfaitement son sens des affaires, Tim Cook a compris qu’Apple pouvait tirer des revenus des clients bien au-delà de la vente initiale de l’iPhone, transformant ainsi la base de 2,5 milliards d’utilisateurs d’iPhone en une source de revenus récurrents. Cette activité a dépassé la croissance du secteur matériel de l’entreprise ces dernières années.

Le chiffre d’affaires annuel d’Apple est passé de 108 milliards de dollars au début du mandat de Tim Cook à 416 milliards de dollars au cours du dernier exercice fiscal, tandis que le bénéfice a plus que quadruplé pour atteindre 112 milliards de dollars.

Son activité “wearables”, qui regroupe les accessoires pour iPhone développés sous l’ère Cook tels que l’Apple Watch et les AirPods, a généré 35 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2025.

“Non seulement Tim Cook a tracé sa propre voie vers la réussite opérationnelle et logistique, mais, il a également instauré une culture “axée sur les valeurs” au sein d’Apple,” a déclaré Christopher Brown, conseiller financier chez Synovus Securities, une société de gestion de patrimoine privé qui détient des actions du fabricant de l’iPhone.

“Il en a résulté un cercle vertueux de fidélité et de dépendance des consommateurs à l’égard de la marque, qui a généré des milliers de milliards de dollars de chiffre d’affaires.”

L’IA ET AUTRES ÉCHECS

Les détracteurs accusent depuis longtemps Apple d’avoir perdu son avantage en matière d’innovation sous l’ère Cook. Selon eux, Cook n’a pas su répondre à la question de savoir ce qui succéderait à l’iPhone, alors que les concurrents dans le domaine du matériel cherchent à supplanter le smartphone en tant qu’appareil grand public par défaut.

Le mandat de Cook a connu d’autres échecs: un projet de véhicule électrique qui a duré une décennie et qu’Apple a abandonné en 2024, juste au moment où ce marché prenait son essor en Chine. L’entreprise a également bâclé de manière notoire le lancement d’Apple Maps en 2012, quelques mois après l’arrivée de Cook à la tête de l’entreprise, ce qui a entraîné le départ de Scott Forstall, proche collaborateur de Steve Jobs et responsable des logiciels.

Le pari d’Apple sur le casque de réalité augmentée Vision Pro, lancé en 2023 au prix exorbitant de 3 499 dollars, n’a pas généré de ventes importantes, et ses produits ont pris du retard en matière de fonctionnalités d’IA, notamment en raison de retards dans la refonte de Siri.

“L’IA représente le plus grand défi pour Ternus. Apple doit démontrer que l’IA sera bien plus qu’une simple application sur l’iPhone, bien plus que Siri”, a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management, qui détient des actions Apple.

“Au-delà de l’IA, la pression pour continuer à délocaliser la production hors de Chine sans compromettre les marges est un défi de taille, mais une partie de ce processus est déjà en cours”, a-t-il ajouté.

La dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine a permis des décennies d’efficacité en matière de fabrication, mais la montée des tensions sino-américaines, les droits de douane et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont mis en évidence les risques liés à la concentration de la production dans un seul pays, ce qui a incité le fabricant d’iPhone à développer sa production en Inde et dans d’autres pays.

Ces mesures, notamment la fabrication en Inde de la plupart des iPhone destinés au marché américain d’ici fin 2026 et l’assemblage de certains appareils tels que les AirPods et les iPad au Vietnam, ont aidé Apple à mieux traverser la tempête tarifaire qui a perturbé les activités commerciales à travers les États-Unis.

Tim Cook a élargi son équipe de direction et a refondu Apple en tant qu’institution, se donnant ainsi la marge de manœuvre nécessaire pour se concentrer sur la stratégie et l’allocation des ressources tout en adoptant un profil public plus discret, a déclaré Bill Birmingham, directeur général chez REX Financial.

“Cela a permis à Tim Cook de prendre des décisions impopulaires, voire de se montrer impitoyable, à l’abri des regards.”