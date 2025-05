CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 28 MAI 2025

Le conseil d’administration de la société Llama Group SA (la “Société”) a le plaisir d’inviter les actionnaires, les titulaires d’obligations convertibles et les titulaires de droits de souscription à assister

à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 28 mai 2025 à 11 heures 30 (heure belge) au siège de la Société.

Ordre du jour et propositions de décisions:

1. Capital autorisé.

2. Décision d’adapter l’article 7 des statuts de la Société en vue de refléter le renouvellement et l’extension du capital autorisé.

3. Pouvoirs

4. Honoraires de Maxximum SA liés à la garantie personnelle de EUR 7.000.000 fournie par Maxximum SA à Patronale Life NV