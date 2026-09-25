Converse suspend ses publicités sur les réseaux sociaux et ses actions marketing après la polémique liée au racisme, rapporte Bloomberg News

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(Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 7)

La marque de baskets Converse, propriété de Nike ( NKE.N ), a annoncé à ses employés qu'elle suspendait toutes ses activités marketing cette semaine après qu'une publicité diffusée précédemment a suscité l'indignation en évoquant des images du Ku Klux Klan et du lynchage, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant une source proche de la décision.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Nike n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Converse a retiré la publicité après avoir essuyé une vague de critiques la semaine dernière et a présenté ses excuses , déclarant: “Nous nous sommes trompés.”

La publicité montrait la partie inférieure du corps d’une personne portant un vêtement blanc ressemblant à une jupe arrivant aux mollets, ⁠que les détracteurs ont estimé ressembler à une “robe du KKK”. La personne ⁠était représentée tenant des baskets noires.

Ces images faisaient partie d’une campagne pour la basket Chuck 70 X de Converse, créée en collaboration avec Karina, membre du groupe de K-pop Aespa.

Cette publicité a également attiré l’attention des législateurs américains. Dans un communiqué publié lundi, le Congressional Black Caucus s’est dit “profondément troublé et déçu par la décision de Converse de lancer cette campagne publicitaire”, et a annoncé qu’il demanderait une réunion avec les dirigeants de Nike.

Les ventes de Converse sont en baisse depuis 13 trimestres consécutifs, avec une chute de 34 % à taux de change constant au quatrième trimestre.

Nike, qui doit publier ses résultats du premier trimestre la semaine prochaine, reste confronté à des obstacles importants alors que son directeur général, Elliott Hill, tente de redresser l’entreprise. Le cours de l’action a chuté de plus de 40 % cette année, les investisseurs étant à la recherche de signes clairs indiquant que les efforts déployés depuis près de deux ans par Hill pour relancer la croissance portent leurs fruits.