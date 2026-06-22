 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Contrats en Angola et dans la défense pour Eutelsat
information fournie par AOF 22/06/2026 à 15:17

(Zonebourse.com) - La dynamique commerciale du groupe se renforce avec la signature d'un accord pluriannuel de plusieurs millions d'euros en Angola via Mercury, filiale de Sonangol, ainsi qu'avec la signature d'un premier contrat dans le cadre du programme militaire français Nexus. De quoi soutenir les perspectives du groupe alors que le titre a perdu près de 40% depuis le début du mois...

Eutelsat et Mercury, filiale du groupe Sonangol et principal fournisseur de services de télécommunications en Angola, ont signé un nouvel accord pluriannuel de plusieurs millions d'euros portant sur les services de connectivité LEO d'Eutelsat, rapportent les analystes de chez AlphaValue. Mercury utilisera ces services LEO pour ses clients des secteurs public, privé, offshore et des télécommunications à travers l'Angola.

Par ailleurs, Eutelsat et la Direction générale de l'armement (DGA) ont annoncé le projet Centaure pour un montant ferme de 115 MEUR HT (pouvant être porté à 300mEUR HT), dans le cadre de l'accord-cadre Nexus (1 MdEUR de financement) signé en juin 2025 avec le ministère des Armées et des Anciens Combattants.

"La 1ère phase du contrat de 138 MEUR s'étalera sur 4 ans (soit 35 MEUR/an en moyenne) et portera sur la fourniture de satellites de basse altitude (LEO). Cette 1ère phase de contrat représente c.3% des estimations du consensus", rappelait-on la semaine dernière chez AllInvest.

Il s'agit du premier contrat conclu dans le cadre du projet Nexus (Neo-Space for Multiple Secure Uses), une initiative stratégique du ministère des Armées et des Anciens Combattants visant à renforcer les capacités de communications par satellite militaires de la France, précise AlphaValue.

Le repli actuel du cours de l'action Eutelsat (près de -40% depuis le début du mois) offre aussi une opportunité d'achat intéressante pour les investisseurs à long terme, estime le courtier.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

EUTELSAT
2,3660 EUR Euronext Paris -2,35%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 15:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Stéphane Noël, chef de l'Inspection générale de la justice, lors de la remise du rapport sur l'affaire Lyhanna à Matignon, à Paris, le 22 juin 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Lyhanna: l'inspection pointe de nombreux dysfonctionnements, Lecornu promet de ne pas se "défausser"
    information fournie par AFP 22.06.2026 15:35 

    "L'urgence n'a pas été prise en compte": les rapporteurs de la mission d'inspection déclenchée par la mort de la jeune Lyhanna ont pointé lundi une série de dysfonctionnements des enquêteurs, Sébastien Lecornu promettant de ne pas se "défausser" face à "une vérité ... Lire la suite

  • BOURSORAMA
    IA : les gagnants, les perdants ? Votre argent est en jeu !
    information fournie par Boursorama 22.06.2026 15:23 

    L'IA, une révolution déjà en marche Fin 2022, l'intelligence artificielle arrivait dans le quotidien des entreprises et des particuliers avec le lancement de ChatGPT. Depuis, l'IA s'est transformée en mégatendance mondiale, redéfinissant les règles du jeu économique, ... Lire la suite

  • Une femme se rafraîchit sous un brumisateur à Bordeaux, le 21 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Sous une chaleur étouffante, la moitié des Français en vigilance rouge
    information fournie par AFP 22.06.2026 15:06 

    Avec des températures "exceptionnellement élevées" lundi dans 49 départements placés en vigilance rouge par Météo-France, 35 millions de Français sont confrontés à la canicule qui provoque fermetures d'écoles, suppressions de trains et horaires de travail décalés. ... Lire la suite

  • Une touriste se protège du soleil avec une ombrelle pendant qu'elle visite la cathédrale de Palma de Majorque, le 20 juin 2026 aux îles Baléares, en Espagne ( AFP / Jaime REINA )
    L'Europe fait face à une canicule qui s'accentue
    information fournie par AFP 22.06.2026 15:04 

    L'Europe affronte cette semaine une nouvelle vague de chaleur qui s'accentue et contraint plusieurs pays à prendre des mesures, notamment des fermetures d'écoles en France et des annulations de trains en Belgique lundi. Il s'agit de la deuxième à frapper l'Europe ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,56 -3,31%
CAC 40
8 388,66 -0,39%
Pétrole Brent
77,67 -3,37%
SOITEC
131,65 +11,10%
SOCIETE GENERALE
78,9 +1,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank