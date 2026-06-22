Contrats en Angola et dans la défense pour Eutelsat

(Zonebourse.com) - La dynamique commerciale du groupe se renforce avec la signature d'un accord pluriannuel de plusieurs millions d'euros en Angola via Mercury, filiale de Sonangol, ainsi qu'avec la signature d'un premier contrat dans le cadre du programme militaire français Nexus. De quoi soutenir les perspectives du groupe alors que le titre a perdu près de 40% depuis le début du mois...

Eutelsat et Mercury, filiale du groupe Sonangol et principal fournisseur de services de télécommunications en Angola, ont signé un nouvel accord pluriannuel de plusieurs millions d'euros portant sur les services de connectivité LEO d'Eutelsat, rapportent les analystes de chez AlphaValue. Mercury utilisera ces services LEO pour ses clients des secteurs public, privé, offshore et des télécommunications à travers l'Angola.

Par ailleurs, Eutelsat et la Direction générale de l'armement (DGA) ont annoncé le projet Centaure pour un montant ferme de 115 MEUR HT (pouvant être porté à 300mEUR HT), dans le cadre de l'accord-cadre Nexus (1 MdEUR de financement) signé en juin 2025 avec le ministère des Armées et des Anciens Combattants.

"La 1ère phase du contrat de 138 MEUR s'étalera sur 4 ans (soit 35 MEUR/an en moyenne) et portera sur la fourniture de satellites de basse altitude (LEO). Cette 1ère phase de contrat représente c.3% des estimations du consensus", rappelait-on la semaine dernière chez AllInvest.

Il s'agit du premier contrat conclu dans le cadre du projet Nexus (Neo-Space for Multiple Secure Uses), une initiative stratégique du ministère des Armées et des Anciens Combattants visant à renforcer les capacités de communications par satellite militaires de la France, précise AlphaValue.

Le repli actuel du cours de l'action Eutelsat (près de -40% depuis le début du mois) offre aussi une opportunité d'achat intéressante pour les investisseurs à long terme, estime le courtier.

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