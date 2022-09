Contrats d'énergie et "prix fous" : "Ne les signez pas aujourd'hui!", lance Emmanuel Macron aux Français

Le chef de l'Etat recommande de temporiser avant que les négociations en cours sur les prix de l'énergie ne produisent leurs effets.

Emmanuel Macron, le 16 septembre 2022, à Gueret ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Face à la flambée des prix de l'énergie et des offres parfois exhorbitantes, Emmanuel Macron a lancé un appel aux Français, les incitant à patienter avant de conclure de nouveaux contrats avec les fournisseurs.

"Je le dis très clairement à nos compatriotes. En ce moment, quand vous êtes une petite ou moyenne entreprise, une collectivité locale, un bailleur social, on vous propose parfois des prix de l'électricité, pour renégocier vos contrats, à des prix fous. Ne les signez pas aujourd'hui !", a lancé le président de la République, dans un entretien accordé à BFMTV et diffusé jeudi 22 septembre.

"Pas d'emballement"

"Nous allons exporter du gaz pour les voisins, et on va importer de l'électricité, parce qu'on sous-produit par rapport à ce qu'on devrait. Nous sommes en train de renégocier les prix du gaz et de l'électricité, de refaire fonctionner nos marchés du gaz et de l'électricité. Dans les prochaines semaines, on va veiller collectivement à retrouver des prix plus raisonnables et donner de la visibilité sur les prix du gaz et de l'électricité pour que tout ça soit soutenable. Donc, pas d'emballement, pas d'inquiétude !", conclut-il.

Graphique montrant l'évolution des réserves de gaz en Europe depuis 2018, au 14 septembre ( AFP / )

Les prix de gros de l'électricité en Europe ont explosé depuis la guerre en Ukraine, dépassant parfois 1.000 euros le mégawattheure contre moins de 50 euros avant le déclenchement du conflit, au point que l'Union européenne envisage désormais sérieusement une réforme du marché. Cette flambée des prix a conduit le gendarme français de l'énergie à renforcer cet été sa surveillance des opérateurs alternatifs en France, qui bénéficient d'une électricité de facto subventionnée.