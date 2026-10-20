Contrat pour Vinci dans la péninsule ibérique pour un data center

Cobra IS, filiale du groupe de construction et de concessions, a remporté un nouveau contrat pour la réalisation du système de refroidissement d'un campus de data center de très grande échelle dans la péninsule ibérique.

Le montant de l'accord s'élève à 165 millions d'euros et porte sur la fourniture et l'installation des équipements mécaniques, électriques et de plomberie pour 126 systèmes aéroréfrigérants. Ceux-ci pourront refroidir l'équivalent d'une capacité de calcul de 200 MW.

En parallèle, Vinci a annoncé que sa filiale était toujours en lice pour les appels d'offres concernant les phases ultérieures de construction de ce campus, dont le montant total s'élève à 1 milliard d'euros.

La société a expliqué que ce contrat renforçait son positionnement comme partenaire stratégique pour la réalisation d'infrastructures digitales de grande échelle, qui sont portées par le développement de l'IA dont la croissance est particulièrement dynamique.