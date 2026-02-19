Contrat majeur pour OPMobility aux Etats-Unis
Le spécialiste de la mobilité durable sera chargé de fournir à un constructeur de dimension mondiale des packs batteries 350V pour ses futurs modèles hybrides (HEV) en Amérique du Nord. Sur la totalité de la durée de cet accord, OPMobility livrera plus d'un million de packs de batteries à son client.
La société précise qu'il s'agit d'une étape importante pour elle, car elle étend désormais son portefeuille clients pour cette activité au segment des véhicules particuliers. Jusqu'à présent l'offre s'adressait principalement aux acteurs de la mobilité lourde (bus, poids lourds et trains).
Pour Félicie Burelle, directrice générale d'OPMobility : " ce contrat témoigne de la confiance que l'un des plus grands constructeurs automobiles et client majeur de notre groupe accorde à OPmobility et confirme notre positionnement unique et différentiant pour répondre au développement du marché hybride. Avec ce contrat, nous renforçons la gamme de solutions de notre activité Powertrain avec un nouveau levier stratégique de croissance. Cela s'inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification technologique et géographique pour tous les types de mobilité ".
