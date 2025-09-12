Contrat majeur pour EPC Groupe en Côte d'Ivoire
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 14:57
Considérée comme l'un des projets aurifères les plus ambitieux de Côte d'Ivoire, la mine Koné, dans le nord de ce pays d'Afrique occidentale, vise à doubler la production nationale d'or pour atteindre 100 tonnes par an d'ici 2030.
Pour répondre aux besoins du projet, EPC Côte d'Ivoire va déployer un dispositif industriel complet : une usine de production d'explosifs sur site, 2 à 3 unités mobiles de fabrication d'explosifs (camions MEMU) et une équipe technique dédiée au minage.
La durée initiale du contrat est fixée à cinq ans à partir du 1er juillet 2026, couvrant à la fois la phase de préparation des opérations minières et les premières années de production. EPC attend un chiffre d'affaires supérieur à 5 MEUR par an sur la durée du projet.
Valeurs associées
|196,000 EUR
|Euronext Paris
|+3,16%
A lire aussi
-
SNCF Réseau a annoncé, vendredi, avoir été victime d'un vol de câble près du Creusot, en Saône-et-Loire, qui "perturbe les circulations sur la LGV Sud Est", "envisageant" une reprise normale du trafic vers 18h. "Les trains continuent toutefois de circuler mais ... Lire la suite
-
Trois mineurs ont été interpellés après le passage à tabac d'un policier jeudi à Tourcoing (Nord), a annoncé vendredi le ministre démissionnaire de la Justice Gérald Darmanin, qui voit comme un "second scandale" la diffusion d'une vidéo largement relayée de l'agression. ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Warner Bros Discovery, Super Micro Computer, Kenvue, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% pour ... Lire la suite
-
(AOF) - Adobe est attendu dans le vert grâce à un plus grand optimisme sur ses perspectives. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au troisième trimestre, clos fin août, un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars, ou 4,18 dollars par action, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer