Contrat majeur pour EPC Groupe en Côte d'Ivoire
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 14:57

(Zonebourse.com) - EPC Groupe gagne 3% après l'annonce que sa filiale ivoirienne a signé un contrat majeur avec une filiale du groupe canadien Montage Gold pour la fourniture d'explosif et le service de minage du projet de Koné, en Côte d'Ivoire.

Considérée comme l'un des projets aurifères les plus ambitieux de Côte d'Ivoire, la mine Koné, dans le nord de ce pays d'Afrique occidentale, vise à doubler la production nationale d'or pour atteindre 100 tonnes par an d'ici 2030.

Pour répondre aux besoins du projet, EPC Côte d'Ivoire va déployer un dispositif industriel complet : une usine de production d'explosifs sur site, 2 à 3 unités mobiles de fabrication d'explosifs (camions MEMU) et une équipe technique dédiée au minage.

La durée initiale du contrat est fixée à cinq ans à partir du 1er juillet 2026, couvrant à la fois la phase de préparation des opérations minières et les premières années de production. EPC attend un chiffre d'affaires supérieur à 5 MEUR par an sur la durée du projet.

