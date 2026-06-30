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Contrat "majeur" en Angola pour Vallourec
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 07:23

Le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure a été choisi par Azule Energy, une coentreprise d'Eni et BP, pour un projet offshore en Angola.

Vallourec sera chargé de fournir plus de 26 000 tonnes de line pipes en acier carbone sans soudure, soit environ 210 km de pipelines, qui incluent notamment des solutions tubulaires de pointe dotées d'un revêtement d'isolation thermique à forte épaisseur.

Les livraisons de matériels commenceront en juillet 2027 et se poursuivront jusqu'en décembre 2027.

Ce contrat permettra de développer l'un des projets en eaux profondes les plus importants et les plus exigeants techniquement actuellement en cours.

Le montant du contrat n'a pas été précisé.

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