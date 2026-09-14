Contineum, le médicament contre la dépression de J&J, n'atteint pas l'objectif fixé pour l'essai clinique de phase intermédiaire

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(Ajout de précisions tout au long du texte)

Contineum Therapeutics CTNM.O a annoncé lundi qu’un médicament expérimental contre la dépression qu’elle a développé en collaboration avec Johnson & Johnson

JNJ.N n’avait pas atteint l’objectif principal d’une étude de phase intermédiaire.

Voici les détails:

* L'essai visait à évaluer le médicament, le JNJ-5120 ou PIPE-307, chez des patients atteints de trouble dépressif majeur (TDM).

* L'essai mesurait les améliorations sur une échelle d'évaluation standard de la dépression au cinquième jour par rapport à un placebo, mais le médicament n'a pas atteint le critère d'efficacité requis.

* L'action Contineum a chuté de près de 8 % en après-bourse.

* Ce traitement est développé par le géant de la santé Johnson & Johnson dans le cadre d'un accord de licence mondial. J&J continue d'analyser l'ensemble des données issues de l'étude afin de décider des prochaines étapes pour ce médicament.

* La société a indiqué que le traitement était bien toléré et n’avait révélé aucun nouveau signal de sécurité.

* Ce médicament cible un récepteur cérébral appelé M1 et a été conçu pour agir rapidement, en quelques jours, contrairement à de nombreux antidépresseurs dont les effets peuvent mettre des semaines à se manifester.

* En 2025, une étude testant le même composé, le PIPE-307, chez des patients atteints de sclérose en plaques n’avait pas non plus permis de démontrer un bénéfice.

* Le trouble dépressif majeur (TDM) touche plus de 21 millions d’adultes aux États-Unis chaque année, ce qui en fait l’un des troubles de santé mentale les plus courants du pays.