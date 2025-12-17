Continental se dote d'un nouveau DG en vue d'achever sa transformation
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 12:24
L'équipementier automobile allemand souligne que cette décision s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de ses activités et de sa transformation en une entreprise spécialisée dans la fabrications de pneumatiques, un processus qu'il juge désormais "bien avancé".
La société a récemment finalisé la scission de son ex-filiale Aumovio, qui cote désormais en Bourse, et signé un accord portant sur la vente de son activité Original Equipment Solutions (OESL), une division comprend la production de tuyaux, de conduites et d'assemblages de tuyaux automobiles, mais ausso des systèmes antivibratoires et des produits d'étanchéité pour véhicules.
Par ailleurs, les préparatifs internes pour la cession de sa branche de composants en caoutchouc et en plastique ContiTech, prévue en 2026, sont en grande partie achevés, selon le communiqué.
Conti rappelle que Christian Kötz, âgé de 55 ans, travaille chez Continental depuis 1996 et qu'il a occupé divers postes au sein de la division pneumatique. Il est membre du directoire depuis 2019.
Nikolai Setzer, 54 ans, a quant à lui siégé pendant plus de 16 ans au conseil.
